Leverkusen feiert Traum-Duo und Schick-Comeback

IMAGO/Laci Perenyi

Alejandro Grimaldo und Florian Wirtz bilden zurzeit ein kongeniales Duo

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen feiert sein Traumduo Florian Wirtz/Alejandro Grimaldo. Die Rückkehr von Stürmer Patrik Schick gibt dem Spitzenreiter zusätzlichen Aufwind.

Erst legte Alejandro Grimaldo für Florian Wirtz auf, später war es gleich zweimal umgekehrt. Spiel den Song noch mal! Bayer Leverkusen feiert nach der nächsten Gala im Europapokal sein neues Traum-Duett.

Dazu befeuert auch noch der Rückkehrer Patrik Schick den ohnehin schon enormen Konkurrenzkampf in der glänzenden Offensive des Bundesliga-Tabellenführers. Es stellt sich die Frage: Wer soll diese Elf momentan überhaupt schlagen?

Cool bleiben, sagt Florian Wirtz. "Man träumt immer von Titeln, aber wir sind noch früh in der Saison. Also machen wir mal locker", betonte der Nationalspieler nach dem dominanten 5:1 (3:1) in der Europa League gegen Qarabag Agdam aus Aserbaidschan.

Erstmals in seiner jungen Karriere gelangen dem 20-Jährigen vier Scorerpunkte, er erzielte den Führungstreffer selbst und bereitete drei weitere Tore vor. "Es ist immer schön, Rekorde zu brechen. Das macht einfach Spaß und Laune", sagte Wirtz.

Xabi Alonso jedenfalls ist begeistert, er nannte die herausragende erste Halbzeit seines Supertalents "außergewöhnlich". Wirtz habe "alles richtig gemacht, er war sehr effektiv, sehr intelligent. Wir müssen versuchen, ihn immer auf dieses Niveau zu pushen."

Bayer Leverkusen: Jetzt kommt auch noch Schick zurück

Kaum weniger schwärmte Alonso von Wirtz' kongenialem Partner Grimaldo, dem zwei Tore und eine Vorlage gelangen: "Er hat ganz unterschiedliche Qualitäten, er ist überall irgendwie gut, das macht es mir einfach."

Und dann ist da ja noch Patrik Schick. Nach einer langwierigen Adduktorenverletzung, einer Operation und 230 Tagen Zwangspause feierte der tschechische Angreifer sein umjubeltes Comeback.

"Es war sehr emotional. Es hat sich angefühlt wie ein Tor. Ich habe so lange dafür gearbeitet", sagte der 27-Jährige. Es sei zwar "nicht der schönste Tag" seines Lebens, "aber ein sehr besonderer".

Besonders war der elfte Sieg im zwölften Pflichtspiel, der siebte in Serie, auch für Alonso. Erstmals schauten sein Vater Perico, einst Profi beim FC Barcelona und Stammspieler Spaniens bei der WM 1982, und sein Bruder Jon ein Spiel in der BayArena. "Ich bin mir sicher, dass sie Spaß hatten", sagte Alonso. "Hoffentlich können wir ein bisschen feiern."

Grund gibt es genug: Nach dem historischen starken Ligastart gewann Bayer erstmals seit 22 Jahren die ersten drei Spiele im Europacup. Beim letzten Mal erreichten die Rheinländer in der Saison 2001/2002 das Finale der Champions League.

Doch genug geträumt, erst mal ist wieder Bundesliga: Am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) empfängt die Werkself den SC Freiburg und will die Tabellenführung behaupten. Mit weiteren Einsatzminuten für Schick - und dem Traumduo Wirtz/Grimaldo.