Diaz rettete Liverpool Punkt beim Aufsteiger

Ausgerechnet Luis Diaz sorgte für den Ausgleich

Luis Diaz hat eine Woche nach der Entführung seiner Eltern Liverpool vor der zweiten Saison-Niederlage in Englands Premier League bewahrt. Kolumbiens Teamspieler traf am Sonntag in der Nachspielzeit zum 1:1 (0:0) bei Aufsteiger Luton Town. Diaz' Eltern waren am vergangenen Samstag in dessen Heimat entführt worden. Die Mutter konnte gerettet werden. Diaz zog nach seinem Treffer das Trikot nach oben und zeigte die Aufschrift "Freiheit für Papa" auf seinem Leiberl.

Diaz stand nach der Entführung seiner Eltern erstmals wieder im Liverpool-Kader. "Es ist immer noch ziemlich emotional", erklärte Klopp vor dem Anpfiff. Die Freilassung des Vaters stehe offenbar kurz bevor. "Alle Anzeichen, die er bekommt, sind, soweit ich weiß, sehr positiv", sagte der Coach.

Liverpool druckvoll

Liverpool begann beim Club nördlich von London dominant. Chancen gab es für das Team von Trainer Jürgen Klopp durch Darwin Nunez (13.) und Diogo Jota (33.) nur wenige. Nach dem Seitenwechsel hatte Luton Town die große Chance zur Führung. Chiedozie Ogbene scheiterte an Liverpool-Schlussmann Allison Becker (65.). Auf der Gegenseite schoss Nunez aus bester Position über das Tor (70.).

Dann kam der Video-Assistent mehrfach zum Einsatz. Ein möglicher Foulelfmeter nach einem Zweikampf zwischen Teden Mengi und Liverpools Virgil van Dijk wurde gecheckt, aber nicht gegeben. Klopp ärgerte sich und wurde von Schiedsrichter Andy Madley verwarnt. Kurze Zeit später reklamierten die Liverpool-Profis erneut einen Elfmeter für sich. Luton konterte im Gegenzug den Favoriten aus: Tahith Chong traf zum 0:1. Nach minutenlanger Überprüfung zählte das Tor (80.). Kurz vor Schluss wurde Liverpools Diaz eingewechselt und sorgte per Kopf für den Ausgleich (95.).

