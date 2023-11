Post, die Toni Polster nicht erhalten will

GEPA pictures/ Patrick Steiner

Toni Polster will seine ÖFB-Statistik aufbessern

Eine satirische Antwort auf das Begehr' von Toni Polster, drei Tore, die er in inoffiziellen Länderspielen erzielte, offiziell gutgeschrieben zu bekommen.

Hallo Toni,

Du, ich habe von Deiner Beschwerde an die FIFA gelesen, dass Du noch drei Tore zuerkannt haben willst. Ich finde, du hast vollkommen recht. Tore, die man geschossen hat, nicht angerechnet zu bekommen, ist eine riesengroße Ungerechtigkeit.

Keiner als du wird deshalb besser verstehen, dass ich mein Tor vom 3:1-Sieg in Lettland am 8. Juni 1997 doch zurück will. Du weißt eh, da wo ich Deinen Schuss mit der Ferse noch abgefälscht habe. Ich hatte damals schon das 1:0 geschossen und war deshalb so großzügig, Dir Dein 36. Tor zu schenken, damit Du Deinen Rekord ausbauen kannst.

Aber wie Du richtig sagst: "Das ist einfach eine Ungerechtigkeit, die gen Himmel stinkt und die ich korrigiert haben möchte."

Vielen Dank für Dein Verständnis,

Dein Andy Heraf

P.S.: 43 Tore schafft der Arnautovic eh auch nicht

--------

Sehr geehrter Herr Polster,

Ainedter-Brief, Verzeihung, ein netter Brief von Ihnen ist bei uns eingelangt, in welchem Sie drei Tore aus inoffiziellen Länderspielen für sich reklamieren.

Wir versprechen Ihnen, dass sich laut UEFA Rechtspflegeordnung § 47, Absatz 3 zunächst die UEFA Kontrollkommission Ihren Fall genau ansehen wird. Danach wird sich die Ethikkommission der UEFA darum kümmern, ehe die UEFA Disziplinarkammer dann eine erstinstanzliche Entscheidung trifft. Der Instanzenweg der UEFA sieht vor, dass das Urteil in zweiter Instanz überprüft wird, ehe das UEFA Exekutiv-Komitee letztinstanzlich darüber entscheidet.

Wir sind positiv, dass wir Ihnen womöglich bereits zu Ihrem 80. Geburtstag 2044 eine endgültige Entscheidung zukommen werden können.

Ich darf Sie bei dieser Gelegenheit auch gleich in Kenntnis setzen, dass die UEFA beschlossen hat, nur noch Tore gegen Länder zu werten, die auch noch existieren. Die UEFA muss Ihnen deshalb mitteilen, dass wir Ihre drei Tore gegen die DDR aus der Statistik genommen haben und Sie nunmehr mit 41 Toren geführt werden.

Weiters möchten wir Sie informieren, dass die UEFA alle Anstrengungen unternimmt, um Sie vor weiterem Ungemach zu schützen. Wie Sie vielleicht wissen, hat die FIFA einen Antrag auf VAR-Gerechtigkeit gestellt. Dieser fordert die Aberkennung von 20 Prozent aller Tore, die vor dem VAR-Zeitalter erzielt wurden, da die bisherige Erfahrung mit dem VAR zeigt, dass jedem fünften Tor eine Fehlentscheidung zugrunde liegt. Wir als UEFA setzen uns dafür ein, dass dieser infantile Unfug keine Mehrheit bekommt.

Mit freundlichen Grüßen,

Aleksander Ceferin

--------

Lieber Toni,

Caro Antonio,

Cher Antoine,

Heute fühle ich mich österreichisch, heute fühle ich mich polsterisch, heute fühle ich mich toxisch, nein tonisch, heute fühle ich mich wie ein Torjäger, der um jedes Tor kämpft.

Diese einseitige Moralpredigt wegen inoffizieller Tore ist reine Heuchelei. Das ist Rassismus, purer Rassismus – das muss aufhören. Toleranz beginnt bei uns selbst.

Deshalb ist es mir eine Ehre, Dir, lieber Toni, caro Antonio, cher Antoine, nicht nur zu drei weiteren Toren zu verhelfen, Du kannst so viele Tore nachbestellen, wie Du möchtest. Laut FIFA-Preis-Katarlog ist der vergünstigte Dreierpack aktuell schon für drei Millionen Euro zu haben (ein schwarzer katarischer Umhang liegt gratis bei).

Solltest du, lieber Toni, caro Antonio, cher Antoine, aber Lust auf noch mehr Tore haben, darf ich Dir die saudiarabische Liga empfehlen. Al-Wiktoria sucht dringend einen Spieler-Trainer.

Mit den besten Empfehlungen,

Gianni

Autor: Horst Hötsch