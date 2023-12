Jahn Regensburg sichert sich Herbstmeisterschaft

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Jahn Regensburg kam am Sonntag zu einem 1:1 gegen Viktoria Köln

Jahn Regensburg hat sich einen Spieltag vor Ende der Hinrunde vorzeitig die Herbstmeisterschaft in der 3. Fußball-Liga gesichert. Die Oberpfälzer kamen am Sonntag zu einem 1:1 (1:0) gegen Viktoria Köln. Regensburg verpasste den elften Sieg in Folge und damit einen Drittliga-Rekord.

Noah Ganaus (27.) schoss das 1:0 für die Regensburger, die in der Tabelle sieben Punkte Vorsprung vor Verfolger Dynamo Dresden aufweisen. Die Sachsen können allerdings am Sonntagnachmittag (16:30 Uhr) gegen die SpVgg Unterhaching den Abstieg auf sechs Zähler verkürzen.

Der Tabellendritte SC Verl gastiert am Sonntagabend (19:30 Uhr/jeweils MagentaSport) bei Preußen Münster. Jonah Sticker (90.+8) gelang der späte Ausgleich für die Kölner.

In der 50. Minute gab es aufseiten der Viktoria eine Schocksituation. Simon Handle blieb benommen auf dem Platz liegen und musste mehrere Minuten behandelt werden. Die Spielen bildeten einen Kreis um den Akteur, der schließlich nach längerer Unterbrechung mit einer Trage vom Platz gefahren wurde. Handle soll ansprechbar gewesen sein.

SV Sandhausen hat "richtig guten Lauf"

Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen belegt nach dem 18. Spieltag Rang vier. Der SVS gewann am Samstag 3:0 (1:0) im Derby gegen Waldhof Mannheim. Sandhausens Trainer Jens Keller betonte bei MagentaSport, dass der "Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung geht". Den Wiederaufstieg peilt der Coach auf jeden Fall mit seinem Team an. "Jetzt haben wir einen guten Lauf, den wollen wir jetzt bis zum 19. Dezember zumindest durchziehen", so Keller.

Aufsteiger SSV Ulm kam gegen Borussia Dortmund II zu einem 1:1 (1:0). Der FC Ingolstadt verbesserte sich in der Tabelle durch ein 4:0 (3:0) beim VfB Lübeck auf Position sechs. Hingegen kam Erzgebirge Aue gegen den MSV Duisburg über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus. Pokalschreck 1. FC Saarbrücken setzte sich beim Schlusslicht SC Freiburg II mit 4:0 (1:0) durch.

Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld kommt indes nicht in Tritt. Der ehemalige Bundesligist musste sich beim Abstiegskandidaten Hallescher FC mit einem 2:2 (1:1) begnügen und ist seit fünf Spielen sieglos.