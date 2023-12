Luton-Spiel abgebrochen, ManCity verspielt 2:0-Führung

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Pep Team ließ wichtige Punkte liegen

Das Spiel von Luton Town bei AFC Bournemouth musste in der englischen Premier League am Samstag abgebrochen werden, nachdem Luton-Kapitän Tom Lockyer in der zweiten Halbzeit auf dem Platz zusammengebrochen war. Der Spieler wurde Mitte der zweiten Halbzeit auf dem Platz behandelt.

Luton gab in einer Erklärung bekannt, dass Lockyer "ansprechbar" gewesen sei. Allerdings sei immer noch unklar, was genau passiert sei. Schiedsrichter Simon Hooper hatte eine halbe Stunde nach den Vorkommnissen auf dem Platz die Begegnung am Samstag endgültig abgebrochen. "Wir alle hoffen und beten für unseren Kapitän Tom Lockyer, der zum Glück ansprechbar ist und ins Krankenhaus gebracht wurde", hieß es in Lutons Erklärung.

Nach einigen Minuten konnte der Profi nach der Behandlung unter dem Applaus der Fans mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Der 29-jährige Lockyer war bereits im Mai im Playoff-Finale gegen Coventry City kollabiert, wurde damals ins Krankenhaus eingeliefert. Er unterzog sich einer Herz-OP und bekam anschließend wieder grünes Licht für eine Fortsetzung seiner Karriere.

ManCity verspielt klare Führung

Triple-Sieger Manchester City hat am 17. Spieltag den Sprung auf Platz zwei verpasst. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola kam ohne den verletzten Tor-Garanten Erling Haaland über ein 2:2 (1:0) gegen Crystal Palace nicht hinaus.

Jack Grealish (24.) und Wilson Lewis (54.) schossen die Treffer für die Citizens. Der Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta (76.) gelang das Anschlusstor für die Gäste, Michael Olise (90.+5) gelang noch der Ausgleich. ManCity rangiert drei Zähler hinter Tabellenführer FC Liverpool (37 Punkte) mit Coach Jürgen Klopp auf Platz vier.

Die Reds müssen am Sonntag gegen Rekordmeister Manchester United antreten. Der FC Arsenal (36), der gegen Brighton & Hove Albion daheim antritt, will an Liverpool dranbleiben.

Der FC Chelsea behielt zu Hause gegen Sheffield Wednesday mit 2:0 (0:0) die Oberhand. Cole Palmer (54.) und Nicolas Jackson (61.) trafen für die Blues.