Magdeburg angelt sich Abwehr-Talent aus Köln

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Pierre Nadjombe zieht es zum 1. FC Magdeburg

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich die Dienste von Außenverteidiger Pierre Nadjombe gesichert.

Der 20-Jährige wird zum 1. Juli von der Zweitvertretung des 1. FC Köln verpflichtet, wie der FCM am Donnerstag mitteilte. In der Regionalliga bestritt Nadjombe in den vergangenen eineinhalb Jahren insgesamt 48 Spiele für die U23 der Geißböcke.

"Pierre ist ein junger Spieler, in dem wir sehr viel Potenzial sehen", sagte Sport-Geschäftsführer Otmar Schork: "Ihm trauen wir zu, den Sprung in die 2. Liga zu schaffen."