Streich erzählt Beckenbauer-Anekdote

IMAGO/Christian Schroedter

Christian Streich erinnert sich an Beckenbauer

Christian Streich hat mit einer bemerkenswerten Anekdote von seiner ersten Begegnung mit dem verstorbenen Fußballidol Franz Beckenbauer berichtet.

"Ich war noch nie in der Maske, dieses Gepuder da. Aber er hat gesagt, ich soll gehen. Da habe ich mich nicht getraut, zu widersprechen", erzählte der Trainer des Bundesligisten SC Freiburg am Donnerstag über das Treffen vor einer TV-Sendung: "Und dann hat die Visagistin gesagt, dass der, der mich gerade zu ihr geschickt hat, der netteste Mann in dem Laden ist. Das sagt alles über ihn."