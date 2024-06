Video geht viral: Henrichs sagte Wirtz-Treffer voraus

AFP/SID/Fabrice COFFRINI

Traf gegen Schottland zum wichtigen 1:0: Florian Wirtz

Seit Freitagabend steht Florian Wirtz als erster Torschütze der Heim-EM in den Geschichtsbüchern - für Benjamin Henrichs war das schon länger klar.

In einem mittlerweile viralen Video, das der Außenverteidiger auf der Plattform TikTok hochgeladen hatte, prophezeite Henrichs auf kuriose Weise Wirtz' Premierentreffer - ganze zehn Tage vor dem furiosen 5:1 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Schottland.

Beim gemeinsamen Basketballspielen im Trainingslager forderte Henrichs den Nachwuchsstar heraus: "Wenn du den triffst, dann wirst du das erste Tor bei der EM schießen, okay?". Wirtz dribbelt daraufhin kurz an, stellt sich an die Drei-Meter-Linie - und versenkt. Die Freude war schon da bei beiden groß, am Freitagabend dürfte sie noch einmal angewachsen sein.

Mit seinem Treffer zum 1:0 in der zehnten Minute wurde Wirtz zum jüngsten deutschen EM-Torschützen und sorgte im ganzen Land für Euphorie. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die beiden Propheten weiter so treffsicher zeigen.