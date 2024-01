Mali bei Afrika Cup weiter unbesiegt

APA/AFP

Koita und Co. nahmen einen Punkt mit

Mali steht beim Afrika-Cup nach zwei Partien ungeschlagen mit vier Punkten da. Nach dem Auftakt-2:0 gegen Südafrika trennte sich das Team von drei in der österreichischen Bundesliga spielenden Akteuren am Samstag in der Gruppe E in Korhogo von Tunesien mit 1:1. Salzburg-Stürmer Sekou Koita stand bis zur 70. Minute auf dem Feld, sein Club-Kollege Dorgeles Nene kam ab der 69. Minute zum Zug. Sturm-Graz-Kicker Amadou Dante saß auf der Ersatzbank.

Mali führt die Tabelle vorerst vor Namibia an, das im zweiten Spiel am Sonntag Südafrika empfängt. Die Südafrikaner sind punktlos, Tunesien hält bei einem Zähler. In Pool D in Bouake gewann Angola (4) gegen Mauretanien (0) 3:2, Algerien (2) und Burkina Faso (4) spielten 2:2.

