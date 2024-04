HSV wahrt Mini-Aufstiegschance mit Kantersieg

IMAGO/Henning Rohlfs

Der HSV setzte sich gegen Braunschweig durch

Der Hamburger SV hat seine Minimalchance auf die ersehnte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga am Leben erhalten.

Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gewann ihr Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig am Samstag 4:0 (2:0) und schob sich vorerst auf drei Punkte an Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz heran. Die Rheinländer sind am Abend (20:30 Uhr/Sky und Sport1) im Rahmen des 31. Spieltags noch bei Schalke 04 gefordert.

Doppelpacker Robert Glatzel (10./22.), der eingewechselte Bakery Jatta (69.) und Ludovit Reis (84.) erzielten die Tore der effizienten Hamburger, die durch zwei Spiele ohne Sieg zuletzt wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen verspielt hatten. Die zuletzt formstarken Braunschweiger müssen im Kampf um den Klassenerhalt weiterhin zittern.

Der HSV legte an der Hamburger Straße in Braunschweig jene Einstellung an den Tag, die Baumgart unter der Woche vorgelebt hatte. Er glaube "bis zum letzten Tag" an den Aufstieg, hatte der frühere Köln-Trainer gesagt: "Die Saison ist noch nicht vorbei."

HSV nach der Führung sicherer

Glatzel traf zunächst mit rechts, wenig später erhöhte er mit der Brust für die abgezockt agierenden Gäste. Der 30-Jährige hätte im ersten Abschnitt sogar noch weitere Treffer nachlegen können: Erst setzte der Angreifer den Ball aber links am Tor vorbei (26.), dann rettete Eintracht-Schlussmann Ron-Thorben Hoffmann glänzend (45.).

Mit der Führung im Rücken agierte Baumgarts Team mit viel Ballbesitz sicher. Die Braunschweiger von Coach Daniel Scherning kamen nur selten in die gefährliche Zone.

Den vermeintlichen Anschluss von Johan Gomez kurz nach Wiederbeginn nahm EM-Schiedsrichter Daniel Siebert nach Ansicht der Videobilder aufgrund eines vorherigen Foulspiels an HSV-Torhüter Matheo Raab zurück. Als eine knappe Viertelstunde später Jatta kurz nach seiner Einwechslung traf, war die Partie entschieden.