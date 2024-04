Dresden patzt erneut, irre Münsteraner Aufholjagd

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink/SID/IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Dynamo Dresden holt nur einen Punkt

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat im ersten Spiel unter dem neuen Trainer-Dreiergespann um Ulf Kirsten den dringend benötigten Sieg verpasst.

Die Sachsen kamen nach einem späten Gegentor beim Tabellenzweiten Jahn Regensburg nur zu einem 1:1 (0:0) und müssen ihre Resthoffnung auf den Aufstieg wohl begraben. Der Rückstand auf Preußen Münster, das auf dem Relegationsplatz liegt, wuchs nach dem 35. Spieltag auf fünf Punkte.

Die Münsteraner jubelten trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstands über ein 5:3 (1:2) bei Viktoria Köln und rückten um einen Punkt an Regensburg heran. Im Tabellenkeller feierte der Hallesche FC durch ein 1:0 (0:0) beim 1. FC Saarbrücken einen wichtigen Sieg. Auch Traditionsklub MSV Duisburg besitzt zumindest auf dem Papier noch Restchancen auf den Klassenerhalt, die Zebras holten durch ein 3:1 (2:0) gegen den SV Sandhausen den ersten Dreier seit Mitte März.

Irre Aufholjagd von Preußen Münster

Stefan Kutschke (54.) hatte Dresden in Regensburg in Führung gebracht, doch die Gastgeber schlugen dank Christian Viet (89., Foulelfmeter) in der Schlussphase zurück. Dresden hatte sich am vergangenen Wochenende von Trainer Markus Anfang getrennt. An der Seitenlinie trugen neben Kirsten außerdem Co-Trainer Heiko Scholz und U19-Coach Willi Weiße die Verantwortung.

Münster drehte in Köln das Spiel dank Niko Koulis (45./85.), Marc Lorenz (60.), Alexander Hahn (70.) und Jano ter Horst (89.). Simon Handle (3.), Luca Marseiler (24./48.) waren für die Gastgeber erfolgreich. Den Siegtreffer der Gäste in Saarbrücken erzielte Henry Jon Crosthwaite (79.).

Der MSV jubelte nach den Toren von Alexander Esswein (29., Handelfmeter), Benjamin Girth (32.) und Joshua Bitter (82.) über drei Punkte, die im Kampf um den Klassenerhalt aber wohl zu spät kommen dürften.