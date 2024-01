CR7-Klub sagt China-Gastspiele ab

AFP/SID/PEDRO PARDO

Die China-Tour fällt aus

Tausende Fußball-Fans in China hatten sich auf Cristiano Ronaldo gefreut, doch am Dienstag platzte der Traum: Die für Mittwoch und Sonntag geplanten Gastspiele des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr in Shenzhen sind kurzfristig abgesagt worden.

Auf einer Pressekonferenz gab ein Sprecher der "China Tour" gesundheitliche Gründe als Ursache an, auch Ronaldo sei betroffen.

"Ich habe leider ein paar Probleme. Heute ist ein trauriger Tag für mich", sagte Ronaldo, der mit Al-Nassr bereits nach China gereist war und sich für die Absage entschuldigte. Nähere Angaben machte er nicht. Die Spiele gegen Shanghai Shenhua und Zhejiang FC waren bereits ausverkauft, Fans sollen eine Rückerstattung erhalten.

Al-Nassr gab in einem Statement "Gründe, die außerhalb der Kontrolle des Klubs liegen", für die Absagen an. Das Trainingslager in China soll dennoch stattfinden, zudem soll möglichst schnell ein neues Spiel angesetzt werden.