Nach Vorrunden-Aus: Ghana schmeißt Nationaltrainer raus

IMAGO/Jim Dedmon

Hughton nach Ghana-Aus entlassen

Ghanas Fußball-Nationaltrainer Chris Hughton ist nach dem Vorrunden-Aus beim Afrika-Cup entlassen worden.

Das teilte der ghanaische Verband GFA mit. Bei der Endrunde in der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) hatte Ghana in der Gruppe B mit nur zwei Punkten den dritten Rang hinter Kap Verde und Ägypten belegt und damit den Einzug in das Achtelfinale verpasst.

Hughton hatte erst im Februar 2023 das Traineramt übernommen. "Der ghanaische Fußballverband wird in den kommenden Tagen einen Fahrplan für die zukünftige Ausrichtung der Black Stars vorlegen", hieß es weiter.