"Torlos-Dennis" Diekmeier haut in den Sack

Witters GmbH/SID/Valeria Witters

Dennis Diekmeier traf 2020 gegen den HSV

Kapitän Dennis Diekmeier vom Fußball-Drittligisten SV Sandhausen beendet zum Saisonende seine Karriere. Der 34-Jährige ist vor allem für einen kuriosen Rekord bekannt: In 203 Bundesligaspielen für den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV gelang ihm kein einziges Tor. Damit ist er der Spieler mit den meisten Erstliga-Einsätzen ohne Treffer.

Seit 2019 spielt Diekmeier für Sandhausen, dort erzielte er im Juni 2020 in der 2. Bundesliga auch sein erstes Profitor. Wenige Wochen später traf er auch gegen seinen Ex-Klub HSV zum 5:1-Endstand in den Winkel. SVS-Präsident Jürgen Machmeier kündigte an, dass "uns Dennis in anderer Funktion erhalten bleibt."

Diekmeier verabschiedete sich auf seine eigene Art. "Ihr wisst, dass ich eine große Affinität zum Buchstaben 'D' habe. Dana und ich haben all unseren Kindern Namen gegeben, die mit diesem Buchstaben beginnen", schrieb er bei Sky in einem Brief: "Deshalb gibt es auch nur eine Variante, wie dieser Text enden kann: Danke, der Dennis."