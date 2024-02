Wenninger steigt bei Rapids Frauen-Team ein

APA/EVA MANHART

Wenninger kehrt wieder auf den Rasen zurück

Die ehemalige Teamkapitänin Carina Wenninger wird ab sofort beim Frauen-Team des SK Rapid ihre Erfahrungen auf und neben dem Spielfeld einbringen. Wie der Klub am Montag mitteilte, soll Wenninger im Team von Cheftrainerin Katja Gürtler "eine entscheidende Rolle" einnehmen. Die langjährige Verteidigerin ist seit vergangenem Juli als Managerin der Frauen-Bundesliga tätig. Diese Rolle wird die in Wien lebende 32-Jährige weiter einnehmen.

Das Frauen-Team der Grün-Weißen wird ab Sommer in der Wiener Landesliga antreten. Wenninger freute sich, wieder auf den Rasen zurückzukehren. "Die Entscheidung ist mir leicht gefallen", sagte sie in einer Vereinsmitteilung. "Es ist ein großartiges Projekt mit langfristigen, klaren Plänen und optimalen Rahmenbedingungen sowie einer Infrastruktur für den Frauenfußball auf internationalem Niveau." Wenninger war demnach beim Trainingsstart am Montag bereits mit von der Partie. Rapids Geschäftsführer Steffen Hofmann meinte: "Mit ihrem Engagement möchten wir unsere Position im Frauenfußball festigen." Wenninger habe sich trotz internationaler Angebote für die Wiener entschieden.

Die Steirerin wechselte von LUV Graz 2007 zu Bayern München (drei Meistertitel), ab 2022 spielte Wenninger für die AS Roma und beendete ein Jahr später ihre aktive Karriere. Für Österreich bestritt die Innenverteidigerin 127 Länderspiele, der größte Erfolg war der Halbfinal-Einzug bei der EM 2017.

apa