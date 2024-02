Schalke-Coach Geraerts schlägt erneut Alarm

Firo/SID/Ralf Ibing

Will Schalke vor dem Abstieg bewahren: Karel Geraerts

Trainer Karel Geraerts vom abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Schalke 04 hat seine Mannschaft erneut in die Pflicht genommen.

"Wir müssen konstanter werden. Wir müssen alle in den Spiegel schauen und uns fragen: Tun wir genug dafür, um jedes Spiel zu gewinnen?", sagte der Belgier vor dem Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

"Das läuft schon die ganze Saison so. Hoch und runter, da müssen wir raus", sagte Geraerts über die fehlende Konstanz der Königsblauen, die als 14. nur zwei Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz haben.

Der schwache Auftritt beim 0:1 am vergangenen Wochenende bei Holstein Kiel wirke nach. "Du kannst in Kiel verlieren, aber die Leistung war nicht gut", sagte der 42-Jährige. "Mein erster Gedanke war, dass nicht jeder die Wichtigkeit dieses Spiels und unserer Situation verstanden hat." Man brauche nun "Leader" - Dominick Drexler könne so einer sein. "Aber Dominick zeigt im Training nicht das, was ich von ihm erwarte", sagte Geraerts.

Positive Nachrichten gab es auf dem Trainingsplatz: Winter-Neuzugang Brandon Soppy habe nach seinen Fitnessproblemen "große Fortschritte gemacht" und soll Anfang der kommenden Woche wieder ins Teamtraining einsteigen.

Auch Jungtalent Assan Ouedraogo sei nach seinem Syndesmoseriss "endlich zurück bei der Mannschaft, er wird die nächsten Wochen näher herankommen", so Geraerts.