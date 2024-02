Bayer Leverkusens Frauen ziehen für DFB-Pokal um

Firo/SID

Das Frauenteam von Bayer Leverkusen spielt im DFB-Pokal in der BayArena

Viertelfinale vor größerer Kulisse: Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen tragen ihre DFB-Pokalpartie gegen Bundesliga-Konkurrent SGS Essen in der BayArena aus.

Das K.o.-Spiel gegen Essen wurde vom Verein in die Arena verlegt, für gewöhnlich spielen die Frauen im benachbarten Ulrich-Haberland-Stadion. Es ist das zweite Mal nach 2009, dass das Team im "großen" Stadion spielt.

Das Duell der Bundesligisten steigt am 5. März (18:30 Uhr/Sky). "Die Frauen haben sich die Bühne BayArena nach all den Jahren verdient", wurde Geschäftsführer Fernando Carro in einer Vereinsmitteilung zitiert. In der Liga belegt Leverkusen Rang sechs, zwei Punkte vor dem Team aus Essen, das Achter ist.