Undav dementiert Kontakt zu Nagelsmann

AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Wartet auf einen Anruf vom Nationaltrainer: Deniz Undav vom VfB Stuttgart

Torjäger Deniz Undav vom VfB Stuttgart hofft weiter auf einen Anruf von Julian Nagelsmann.

"Genau null mal" habe er bislang Kontakt mit dem Bundestrainer gehabt, sagte der Angreifer der Schwaben, der in der laufenden Saison bereits auf 14 Treffer und fünf Torvorlagen kommt, bei Sky. Am Samstag fehlte er beim Heimspiel seiner Mannschaft gegen den 1. FC Köln (1:1) allerdings verletzt.

Der aktuell erfolgreichste deutsche Bundesliga-Torschütze, den der VfB vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ausgeliehen hat, will die Hoffnung auf einen Anruf von Nagelsmann allerdings nicht aufgeben. "Bis zur Länderspielpause sind es ja noch drei Wochen", sagte Undav (27).

Die deutsche Nationalmannschaft spielt in der Vorbereitung auf die Heim-EM am 23. März in Lyon gegen Frankreich und am 26. März in Frankfurt gegen die Niederlande.

Nach zwei weiteren Länderspielen im Juni (Gegner stehen noch nicht fest) folgt der EM-Auftakt gegen Schottland am 14. Juni in München.