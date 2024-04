VfL Wolfsburg gewinnt 6-Punkte-Spiel im Keller

IMAGO/Darius Simka

Der VfL Wolfsburg feierte einen wichtigen Sieg

Der VfL Wolfsburg kann durchatmen. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl gewann das Kellerduell in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum mit 1:0 (1:0) und setzte sich weiter vom Relegationsplatz ab.

Auf diesen könnte Bochum nach dem achten Spiel in Folge ohne Sieg am Sonntag abrutschen. Der Effekt des Trainerwechsels ist auch in der zweiten Partie unter Heiko Butscher ausgeblieben.

Hasenhüttl feierte hingegen im vierten Spiel als Wolfsburger Coach seinen zweiten Erfolg. Jonas Wind (43.) erlöste die Niedersachsen, die fünf der vergangenen sechs Begegnungen verloren hatten. Es war der erste Heimsieg des VfL in diesem Jahr.

Wolfsburg legte sofort den Vorwärtsgang ein und drängte auf die frühe Führung. Ein Kopfball von Sebastiaan Bornauw verfehlte das Tor aber knapp (10.). Nach einer Viertelstunde lösten sich die Gäste ein wenig aus der Umklammerung und kamen selbst zu längeren Ballbesitzphasen. Patrick Osterhage vergab die erste Möglichkeit (28.).

Wolfsburg verlor nun immer mehr den Faden. Torhüter Pavao Pervan verhinderte aber gegen Takuma Asano einen Rückstand (32.). Osterhage traf zudem aus einer Abseitsposition (39.).

Die Führung kurz vor der Pause kam überraschend. Die ungeordnete Bochumer Defensive bekam den Ball nicht geklärt, Wind erzielte sein zehntes Saisontor. Für den Stürmer war es eine Erlösung: Wind hatte zuletzt im November getroffen und war danach 17 Spiele ohne Tor geblieben.

Die Gastgeber hätten unmittelbar nach Wiederanpfiff ihre glückliche Pausenführung fast ausgebaut. Tiago Tomas fand aber in Torhüter Manuel Riemann seinen Meister (46.). In der Folge ließen beide Mannschaften eine klare spielerische Linie vermissen. Man merkte den Teams die Bedeutung der Begegnung an.

Hasenhüttl wollte mit einem Dreifachwechsel für frischen Wind sorgen (65.). Der Schuss des eingewechselten Amin Sarr war aber zu harmlos (67.). Eine Minute später bereitete ein Kopfball von Bornauw Schlussmann Riemann keine Probleme.

Bochum tat sich offensiv schwer und hatte dennoch plötzlich die große Chance zum Ausgleich. Philipp Hofmann köpfte aber aus kurzer Distanz knapp vorbei (71.). Wolfsburg zitterte sich dem Abpfiff entgegen.