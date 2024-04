Lustenau steht vor dem Abstieg

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Gegen den WAC musste Lustenau erneut eine Niederlage hinnehmen.

Für Austria Lustenau ist der Abstieg aus der Bundesliga nur noch schwer abzuwenden.

Die Vorarlberger verloren am Dienstag zum Auftakt der Rückrunde der Qualifikationsgruppe in Bregenz gegen den WAC mit 1:2 (0:0), während Blau-Weiß Linz zu Hause gegen SCR Altach mit 2:1 (0:1) gewann. Lustenau hat damit vier Runden vor Schluss jeweils acht Punkte Rückstand auf die Oberösterreicher und Altach, die beide bei Punktegleichheit zudem vorgereiht werden.

WSG Tirol schob sich mit einem 1:0-Erfolg gegen Leader Austria Wien auf Rang drei. Die Tiroler werden damit dank eines Plus' von zehn Zählern auf das Tabellenende so gut wie sicher nicht mehr in den Abstiegskampf verwickelt sein. An der Spitze schrumpfte der Vorsprung der Wiener Austria auf Verfolger WAC auf drei Punkte. Das Rennen um den fixen Startplatz im Europacup-Play-off der Liga ist damit wieder spannend geworden.

apa