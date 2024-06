Altach verstärkt sich mit Fridrikas

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Fridrikas spielt künftig für statt gegen Altach

Lukas Fridrikas wechselt innerhalb Vorarlbergs von Bundesliga-Absteiger Austria Lustenau zum SCR Altach.

Der 26-Jährige Stürmer unterschrieb bei den Rheindörflern einen Vertrag über drei Jahre, wie diese am Freitag bekannt gaben. Fridrikas' Vertrag bei den Lustenauern lief mit Saisonende aus. In der vergangenen Spielzeit wurde der Angreifer von Verletzungen ausgebremst. In 19 Liga-Spielen gelangen ihm sechs Tore. Die Saison davor hatte der Angreifer mit 13 Treffern beendet.

