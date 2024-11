Handl verlängert bei Austria bis Sommer 2028

APA/TOBIAS STEINMAURER

Handl fiebert seinem Comeback entgegen

Johannes Handl hat seinen Vertrag bei Bundesligist Austria Wien vorzeitig um zwei weitere Jahre bis Sommer 2028 verlängert.

Das gab der Tabellendritte am Mittwoch bekannt. Der 26-jährige Innenverteidiger hatte sich Anfang Juli ohne Fremdeinwirkung einen Außenbandriss im Knie zugezogen und ist daher in dieser Saison noch in keinem Pflichtspiel zum Einsatz gekommen. Vergangenen Freitag gab er beim 3:1-Sieg im Test gegen Traiskirchen aber sein Comeback.

"Der volle Fokus gilt jetzt den letzten Spielen des Jahres und ich kann es kaum erwarten, wieder mit der Mannschaft auf dem Feld zu stehen und vor unseren Fans zu spielen", sagte Handl, der seit Juli 2019 für die Favoritner tätig ist.

