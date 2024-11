Rose trotzt dem Verletzungspech: "Haben genug Spieler"

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Muss in Hoffenheim ran: Marco Rose

Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig sieht den aktuellen Kader trotz der jüngsten Ausfälle den schwierigen Aufgaben bis zum Jahresende gewachsen.

"Wir haben genug Spieler", sagte der Coach vor dem Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG Hoffenheim: "Es ist richtig, dass wir drei neue verletzte Spieler haben. Auf der anderen Seite haben wir auch Jungs, die zurückkommen."

Am Mittwoch hatte der Klub mitgeteilt, dass El Chadaille Bitshiabu, Yussuf Poulsen und Eljif Elmas während der Länderspielpause Muskelverletzungen erlitten haben und zunächst ausfallen werden. Mit Blick auf die zuletzt verletzungsgeplagte Defensive sagte Rose, dass in Hoffenheim Castello Lukeba und Lutsharel Geertruida (ebenfalls Muskelblessuren) wieder Optionen sein werden.

Rose gab indessen auch ein Update zu den Langzeitverletzten. So sei Mittelfeldanker Xaver Schlager nach seinem Kreuzbandriss wieder nah am Mannschaftstraining. Auch Nationalspieler David Raum und Offensivstar Xavi Simons, die aufgrund von Sprunggelenksverletzungen fehlen, entwickelten sich "sehr gut", so Rose: "Bei David haben wir Hoffnung, dass er in diesen Jahr noch in den Kader kommt." Eventuell sei dies auch im Falle von Xavi möglich.

Bis zum Jahreswechsel warten noch acht Pflichtspiele auf Rose und Co., fünf in der Bundesliga, zwei in der Champions League und eines im DFB-Pokal. Gleichzeitig steht der Klub vor drei englischen Wochen in Folge.