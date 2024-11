HSV verspielt Zwei-Tore-Führung gegen Schalke

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Der HSV patzt gegen den FC Schalke 04

Der Hamburger SV hat im Traditionsduell mit Schalke 04 einen scheinbar sicheren Sieg verspielt - der Druck auf Trainer Steffen Baumgart dürfte damit weiter zunehmen.

Die Rothosen kamen gegen die kriselnden Königsblauen trotz eines Zwei-Tore-Vorsprungs nur zu einem 2:2 (2:0). Der Aufstiegsanwärter blieb damit im vierten Spiel in Folge in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Sieg.

"Ich musste in der Halbzeit laut werden, die Truppe wachrütteln", sagte Schalkes Kenan Karaman am "Sky"-Mikrofon: "Die Reaktion war gut. Es ist nicht leicht, so in Hamburg zurückzukommen. Darauf sollten wir aufbauen, wir nehmen den Punkt gerne mit."

Amin Younes (57.) und Karaman (74.) retteten den Gästen einen wichtigen Zähler. Zuvor hatten Marco Richter (29.) per direktem Freistoß sowie Ransford-Yeboah Königsdörffer (30.) nach einem katastrophalen Fehler der Schalker Abwehr den HSV auf die vermeintliche Siegerstraße geführt.

Während S04-Coach Kees van Wonderen mit dem Punktgewinn nun ein kleines Argument für sich sammelte, wird die Luft für Hamburgs Trainer Baumgart immer dünner: Der HSV ist nur Tabellensiebter.

FC Schalke 04 beweist gegen den HSV Moral

In der Anfangsphase begegneten sich beide Mannschaften zunächst auf Augenhöhe - bis Schalke den HSV nach einer halben Stunde zu einem Doppelschlag einlud. Zunächst sah S04-Keeper Justin Heekeren bei Richters Freistoß unglücklich aus, wenige Sekunden später traf Königsdörffer nach einem schlimmen Fehlpass von Ron Schallenberg im eigenen Strafraum.

Kurz nach dem Seitenwechsel verhinderte Heekeren im Duell mit Davie Selke das vorentscheidende 0:3 - und sorgte damit auch dafür, dass die Schalker aktiver wurden. Younes läutete mit seinem Anschlusstreffer den Sturmlauf der Gäste ein, Karaman sorgte für das 2:2.