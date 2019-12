Extralob für "sehr guten" Özil bei Artetas Arsenal-Debüt

Justin Setterfield, getty

Mesut Özil wirkte in Bournemouth 75 Minuten lang mit

Auch unter dem neuen Teammanager Mikel Arteta kann der FC Arsenal in der Premier League nicht gewinnen. Beim AFC Bournemouth kamen die Gunners nur zu einem 1:1 und rangieren damit weiterhin auf einem desolaten elften Tabellenplatz.

Der Ex-Spieler und neue Chefcoach der Londoner wurde nach der Partie am Sonntag dennoch nicht müde, für positive Stimmung zu sorgen. Vor allem der deutsche Ex-Nationalspieler Mesut Özil, der zuvor von Interims-Teammanager Freddie Ljungberg öffentlich kritisiert wurde, bekam Lob von seinem neuen Boss.

"Ich denke, er hat sehr gut gespielt. Er hat gut gearbeitet", lobte Arteta den Spielmacher. Zuletzt wurde Özil von Arsenal-Ikone Ljungberg aufgrund eines Vorfalls nach einer Auswechslung stark kritisiert. Nach dem Start von Arteta zeige Özil dagegen laut dem Ex-Profi eine "unglaubliche Einstellung".

Zwar verhalf auch der Weltmeister von 2014 seinem Team bei den Cherries lediglich zu einem Zähler und wurde nach 75 Minuten ausgewechselt. Trotzdem hob Arteta anschließend hervor: "Bei der Vorbereitung haben wir geschaut, wie wir dem Gegner wehtun können. Und Mesut war für uns ein Schlüssel dazu. Er hat diese Rolle bekommen und seine Sache gut gemacht."

Der 31-Jährige darf sich beim Londoner Stadtderby am Sonntag gegen den FC Chelsea (ab 15:00 Uhr) somit berechtigte Hoffnungen auf den nächsten Einsatz von Beginn an machen. Vielleicht bringt es Özil dann endlich auf seinen zweiten Scorerpunkt in der laufenden Saison.