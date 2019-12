Teamkicker will Info über verschollenen Vater

APA (AFP/Archiv)

Quintero möchte Klarheit

Nach über 20 Jahren verlangt der kolumbianische Nationalspieler Juan Fernando Quintero Klarheit über das Schicksal seines verschollenen Vaters. Der Profi vom argentinischen Topclub River Plate wandte sich am Montag via Twitter an den neuen Heereskommandeur General Eduardo Zapateiro. "Ich hoffe, dass wir bald ein Gespräch führen und ich erfahre, was passiert ist", schrieb der 26-Jährige.

"Ich habe gelitten, und meine Familie hat gelitten. Er hat eine Lücke hinterlassen, die ich jeden Tag spüre. Ich will nur wissen, was geschehen ist", forderte der Mittelfeldspieler.

Der Vater des Fußballprofis war 1995 verschwunden, als er unter dem damaligen Hauptmann Zapateiro seinen Militärdienst ableistete. Ein Bruder wirft den Militärs vor, in das Verschwinden von Jaime Quintero verwickelt zu sein. Die Streitkräfte hingegen erklärten, dass vermutlich illegale Gruppen für das Verschwinden des Vaters von Quintero verantwortlich waren.

"Tür steht dir offen"

Der neue Heereschef Zapateiro bot Quintero ein Gespräch an. "Ich verstehe den Schmerz der Familie Quintero. Ich respektiere Juan Fernando Quintero - du bist unser fußballerisches Idol", sagte er nach einer Militärzeremonie am Montag. "Meine Tür steht dir und deiner Familie offen."

