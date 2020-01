Serbest kehrt wohl in die Türkei zurück

GEPA pictures/ Manfred Binder

Tarkan Serbest (r.) zieht es zurück in die Türkei

Beim FK Austria Wien stellt man sich auf den ersten Abgang im Jahr 2020 ein. Nach Informationen von "transfermarkt.at" steht Mittelfeldspieler Tarkan Serbest vor einem Wechsel zu Kasımpaşa SK in die Türkei. Der 25-Jährige hat den Medizincheck bereits erfolgreich absolviert und wird einen Vertrag bis 2023 unterschreiben.

Der Austria kommt im Jahr 2020 der erste Spieler abhanden. Wie "transfermarkt.at" berichtet, zieht es Mittelfeldspieler Tarkan Serbest zurück in die Türkei zu Kasımpaşa SK. Der 25-Jährige war bereits in der letzten Saison für den aktuell 14ten der türkischen Süper Lig aktiv und absolvierte als Stammspieler insgesamt 33 Partien. Die Austria erhält für Serbest eine Ablöse zwischen 300.000 und 400.000 Euro, der Spieler unterschreibt einen Vertrag bis 30.Juni 2023.

Gesetzt bei der Austria

Das Eigengewächs der Veilchen war in der Hinrunde unter Christian Ilzer gesetzt und kam in 15 von 18 Bundesligaspielen für den Tabellensiebten zum Einsatz. Für die Austria stand Serbest insgesamt in 140 Spielen auf dem Platz, erzielte dabei sechs Tore und bereitete elf weitere vor.

red