Admira holt Jung-min Kim leihweise von Liefering

Jung-min Kim für für eineinhalb Jahre ein Admiraner

Mittelfeldspieler Jung-min Kim wechselt für eineinhalb Jahre leihweise vom FC Liefering zur Admira. Das Salzburg-Talent soll in der Südstadt Bundesligaerfahrung sammeln.

Bundesligist Admira Wacker verstärkt sein Mittelfeld mit Jung-min Kim. Der 20-jährige Südkoreaner wird von Red Bull Salzburgs Zweitteam FC Liefering geliehen, der Vertrag gilt über eineinhalb Jahre. "Jung-min Kim ist ein talentierter junger Spieler, der unsere Offensive beleben wird. Wir freuen uns, dass er sich für den Schritt in die Südstadt entschieden hat", so Admira-Manager Amir Shapourzadeh in einer Aussendung.

In Salzburg absolvierte Kim bisher zwei Spiele für das Youth-League-Team der "Bullen" sowie 41 Matches als Kooperationsspieler beim FC Liefering.

Wir haben einen Neuzugang im Mittelfeld zu verkünden 🎉 Jung-min Kim ist ab sofort ein Panther 🔴⚫️Mehr Infos hier:https://t.co/JiRf5rCaDT pic.twitter.com/68w3bZCQiX — FC Flyeralarm Admira (@FCAdmiraWacker) 16. Januar 2020

