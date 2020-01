Diese Talente stehen vor dem nächsten Schritt

unknown

Die Supertalente Karim Adeyemi, Christoph Messerer und Yusuf Demir

In Österreichs Bundesliga tummeln sich einige junge Talente, die dieses Frühjahr auf sich aufmerksam machen könnten. weltfussball hat die vielversprechendsten, potentiellen Shootingstars unter die Lupe genommen.

Am 14. Februar, dem Valentinstag, startet die österreichische Bundesliga mit dem Schlager zwischen Serienchampion Red Bull Salzburg und Vizemeister LASK ins Fußballjahr 2020. Der Kampf um den Titel wird über diese beiden Teams gehen, auch wenn die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang noch einmal Spannung ins Meisterrennen bringen wird.

In den Kadern der zwölf heimischen Bundesligaklubs finden sich auch einige ganz junge Talente, denen dieses Frühjahr der nächste Schritt absolut zuzutrauen ist. Rapids 16-jähriges Offensivjuwel Yusuf Demir etwa, das im Dezember bereits sein Ligadebüt feiern durfte. Oder auch Salzburgs Karim Adeyemi (18), der über den Winter in den Profikader befördert wurde.

weltfussball listet eine Reihe von jungen Spielern auf, die in den nächsten Monaten auf sich aufmerksam machen könnten. Wir haben uns dabei bewusst auf jene Youngsters beschränkt, die maximal erst seit Kurzem einen Fuß in der Bundesliga haben, weshalb sich einige junge, aber bereits gestandene Akteure wie zum Beispiel Salzburgs Dominik Szoboszlai, Romano Schmid vom Wolfsberger oder Austrias Dominik Fitz nicht in der Liste finden.

red