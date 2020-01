Leipzig-Star stützt Nagelsmann nach Wutrede

Weiss /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Halstenberg spielt mit RB Leipzig in den nächsten Tagen gegen Gladbach und Bayern München

Die heftige Kritik von Julian Nagelsmann an seiner Mannschaft nach der 0:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt hat rund um RB Leipzig hohe Wellen geschlagen. Die Wutrede hat bei den Spielern offenbar Gehör gefunden.

Leistungsträger Marcel Halstenberg entgegnete gegenüber "Sport1", der Trainer habe "da nach dem Spiel schon passende Worte gefunden". Nach dem Ausrutscher des Tabellenführers sei das Team nun in der Pflicht: "Daraus werden wir in dieser Woche auf jeden Fall lernen müssen."

Nagelsmann hatte unmittelbar nach der Niederlage die Einstellung seiner Spieler öffentlich kritisiert. Man sei "weit weg von einer Spitzenmannschaft", hatte der RB-Trainer gewettert und vor allem den fehlenden Trainingseifer angeprangert: "Wir sind nicht auf einem Niveau mit Bayern und Dortmund, müssen deshalb jede Trainingsminute besser nutzen. Ich weiß nicht, ob das jeder Spieler verstanden hat."

RB Leipzig trifft auf Gladbach und FC Bayern

Tabellenführer Leipzig zeige sich nach Meinung von Halstenberg derzeit ohnehin nicht in bester Verfassung. "Wir hatten vor Frankfurt drei Spiele, wo wir in der ersten Hälfte einfach schlecht gestartet sind, wo wir immer erstmal ein Gegentor bekommen müssten, um wachgerüttelt zu werden. In der zweiten Hälfte haben wir es dann besser gemacht und auch gepunktet am Ende des Spiels."

Gegen die Eintracht habe "man nicht gemerkt, dass wir zu 100 Prozent wollten", so der 28-Jährige. RB Leipzig trifft am kommenden Wochenende im Heimspiel auf Verfolger Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18:30 Uhr). Eine Woche später reisen die Sachsen zum FC Bayern München.

Halstenberg und Co. müssen angesichts der beiden schweren Spiele in den nächsten Tagen im Training eine bessere Einstellung zeigen. "Klar ist es für mich dann so, dass man da dann im Training auch wieder fokussierter ist und mehr Gas geben wird, um die Grundeinstellung fürs Wochenende wieder zu haben."

