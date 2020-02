Håland bricht im Pokal den nächsten Rekord

Jan Huebner/Voigt via www.imago-images.de

Erling Håland hat den nächsten Rekord im Trikot des BVB aufgestellt

Er trifft und trifft und trifft! Erling Håland stellt seinen herausragenden Torriecher auch im Pokalspiel des BVB bei Werder Bremen unter Beweis. Obwohl es für die Borussia nicht zum Weiterkommen reicht, trägt sich der Norweger erneut in die Rekordbücher ein

Nachdem Erling Håland die erste Halbzeit in Bremen noch von der Bank aus verfolgen musste, bekam der Norweger mit Beginn der zweiten Hälfte seine Chance. Und wie so oft in den letzten Wochen nutzte der 19-Jährige diese. Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss in der 67. Minute brachte Håland den BVB zurück ins Spiel.

Gleichzeitig trug sich der Stürmer mit seinem Tor erneut in die Rekordbücher ein. Håland ist nunmehr der erste Spieler eines Bundesligaklubs, der in seinen ersten vier Spielen acht Treffer erzielte. Der Rekord des Youngsters ist umso beeindruckender, da Håland noch nicht ein Mal über 90 Minuten für die Borussia auf dem Platz stand. Länger als 45 Minuten spielte der Stürmer lediglich beim 5:0-Sieg gegen Union Berlin, als er in der 77. Minute ausgewechselt wurde.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte Håland in der Bundesliga für eine neue Bestmarke gesorgt. Mit seinem Doppelpack gegen Union Berlin avancierte der 19-Jährige zum ersten Spieler, der für seinen neuen Klub in drei Spielen sieben Tore erzielte. Kurios: Für seine sieben Tore brauchte Håland nur sieben Torschüsse. Eine 100-Prozent-Quote konnte über so einen langen Zeitraum noch kein Spieler vorweisen.

Borussia Dortmund: Håland eilt von einem Rekord zum nächsten

Einen weiteren Rekord hate Håland bei seinem ersten Auftritt im BVB-Trikot aufgestellt. Mit seinem Dreierpack gegen Augsburg wurde er zum ersten Spieler, der bei seiner Premiere einen Joker-Hattrick erzielte. Dass er seinen Dreierpack in nur 23 Minuten schnürte, brachte ihm ebenfalls einen Platz in den Rekordbüchern ein.

Auf seiner Rekordjagd löste Håland zwischenzeitlich auch Ex-BVB-Profi Paco Alcácer ab. Der Spanier hatte für seine ersten sechs Tore im BVB-Dress insgesamt nur 81 Minuten benötigt. Haaland erreichte diese Marke nach nur 77 Minuten.

csc