Austria gibt Yateke leihweise an Rijeka ab

GEPA pictures/ Manfred Binder

Yateke geht im Frühjahr in Kroatien auf Torjagd

Die Wiener Austria hat Stürmer Sterling Yateke bis Saisonende leihweise an den kroatischen Erstligisten HNK Rijeka abgegeben. Der 20-Jährige aus der Zentralafrikanischen Republik war im Jänner 2019 vom finnischen Club Turku PS nach Wien gewechselt.

Yateke brachte es seit seinem Wechsel für die Austria auf fünf Bundesligaeinsätze, in der Zweiten Liga traf er für die Young Violets in 21 Spielen sieben Mal. "Der Wechsel war der Wunsch des Spielers. Wir hoffen, dass er dort mehr Spielpraxis auf höchstem Level bekommt und wünschen ihm gutes Gelingen", erklärt Sport-Vorstand Peter Stöger in einem Statement.

apa/red