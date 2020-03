Altach stellt Profis vom Training frei

GEPA pictures/ David Bitzan

Altach-Trainer Pastoor muss die nächsten Tage auf das Training mit seiner Mannschaft verzichten

Aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Krise stellt Bundesligist Altach seine Profimannschaft für die nächsten zehn Tage vom Trainingsbetrieb frei. Die Vereinsverantwortlichen wollen kein Risiko eingehen und ermöglichen den Spielern Heimtraingspläne.

Beim SCR Altach wird der Traingsbetrieb der Profimannschaft vorerst eingestellt. Wie der Bundesligist aus Vorarlberg auf seiner Website bekannt gab, werden die Spieler für die nächsten zehn Tage vom Trainingsbetrieb freigestellt und sollen Heimtrainingspläne verfolgen.

"Wir wollen zum einen unseren Beitrag leisten, das Corona Virus bestmöglich einzudämmen, zum anderen aber auch das Risiko gering halten, dass unsere Mannschaft und Mitarbeiter erkranken. Selbstverständlich bekommen die Spieler Trainingspläne mit, so dass nach der hoffentlich baldigen Beruhigung der Situation wieder alle top fit am Platz stehen werden.", so Altachs Sportdirektor Christian Möckel.

Kein Training bis 22. März

Das Mannschaftstraining wird somit bis 22. März ausgesetzt, anschließend soll die Risikolage neu bewertet werden. Altach hatte als erstes Team der heimischen Liga schon mit dem Coronavirus zu kämpfen, als Verteidiger Jan Zwischenbrugger aufgrund eines Kontakts zu einer Infizierten in Quarantäne musste.

