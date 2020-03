Bayern-Flirt spricht über Bundesliga-Wechsel

KAA Gent v AS Roma via www.imago-images.de

Jonathan David soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Der junge kanadische Nationalspieler Jonathan David gehört zu den Spielern, die der FC Bayern mit Blick auf die Zukunft ins Visier genommen hat. Das Interesse des Rekordmeisters gilt längst als verbrieft. Jetzt hat sich der 20-Jährige zu einem möglichen Wechsel in die Bundesliga geäußert.

"Ich muss schlau sein und einen Klub suchen, der ein schönes Projekt bietet", sagte David im Gespräch mit dem belgischen Magazin "Le Vif". Er müsse bei der Wahl seines neuen Vereins ein "kalkulierbares Risiko" eingehen, ergänzte der Offensivspieler, der schon seit einigen Wochen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird.

Er fühle sich bereit für den nächsten Schritt, bekräftigte der Youngster, der seine Karriere 2018 beim belgischen Erstligisten KAA Gent begann und bis heute beim Tabellenzweiten spielt.

"Bundesliga ist ein wunderbarer Wettbewerb"

"Die Leute sagen, dass die erste belgische Liga nicht besonders stark ist, aber sie ist ein großartiges Sprungbrett für junge Leute, die eine Chance auf höchstem Level bekommen wollen", so David, der sich in Gent zwar wohl fühlt, aber bereits mit einem Engagement in der Bundesliga liebäugelt: "Die Bundesliga ist ein wunderbarer Wettbewerb. Ich denke, dass sie der letzte Schritt vor einem Wechsel zu einem sehr großen europäischen Klub ist."

Vom Interesse des FC Bayern an seiner Person hat auch der zwölffache Nationalspieler schon gehört. "Ich könnte meinem Freund Alphonso Davies sagen, dass er den Bayern von mir erzählen soll. Ich habe großen Respekt vor dem Weg, den Davies eingeschlagen hat. Er ist ein Vorbild für mich", deutete der 20-Jährige an, dass auch er sich einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister vorstellen kann.

Davids Berater Nick Mavromaras sieht das ganz ähnlich und sagte mit Blick auf die Wechsel-Optionen seines Klienten schon im Februar: "Deutschland steht an erster Stelle."

Vertraglich ist der Offensivspieler zwar noch bis 2022 an Gent gebunden, nach 23 Toren in 38 Pflichtspielen aber hat sich David in der laufenden Saison in den Fokus größerer Klubs gespielt. Der FC Bayern soll nur einer davon sein. Auch der FC Barcelona, Real Madrid, Juventus Turin und Manchester United sollen bereits Interesse bekundet haben.