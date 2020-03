RB Leipzig startet Spendeninitiative

unknown

RB Leipzig zeigt Herz und spendet mindestens 100.000 Euro

Fußball-Bundesligist RB Leipzig engagiert sich in der Coronakrise für Bedürftige und Institutionen in der Stadt. Der Klub startet eine mehrwöchige Initiative mit Direktspenden und verschiedenen Spendenaktionen, in der Summe will RB mindestens 100.000 Euro zur Verfügung stellen.

In einer ersten Aktion stellt der Herbstmeister der Leipziger Tafel 20.000 Euro über eine Direktspende zur Verfügung. Die Summe erhöht sich durch den Verkauf limitierter Sondershirts, die im Paket mit einem symbolischen Ticket für das am Samstag nicht stattfindende Heimspiel gegen Hertha BSC bestellt werden können. Am Mittwoch startet zudem eine Versteigerung von verschiedenen signierten Teamartikeln der Spieler.

#RBLeipzig startet Spendeninitiative!



Im Rahmen unserer #WirAlle-Kampagne werden wir über mehrere Wochen Leipziger Institutionen unterstützen und als Verein mindestens 100.000 Euro zur Verfügung stellen.



Auch ihr könnt aktiv mithelfen und supporten.



👉 https://t.co/eRYT0shuY2 pic.twitter.com/BQiqMxUcWP — RB Leipzig (from 🏠) (@DieRotenBullen) 30. März 2020

"Wir leben in einer großartigen Stadt mit großartigen Menschen und in diesen Zeiten gilt es mehr denn je, dass wir unsere Stadt aktiv unterstützen. Wir möchten durch diese Spendeninitiative unserer sozialen Verantwortung weiter gerecht werden und auch unsere Fans und Unterstützer aufrufen, ebenfalls mitzuhelfen, sodass wir diese schwierige Situation gemeinsam meistern können", sagte RB-Marketingchef Florian Scholz.