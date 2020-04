Popp verlängert vorzeitig in Wolfsburg

AFP/SID/GIUSEPPE CACACE

Verlängert in Wolfsburg: Alexandra Popp

Mitten in der Coronakrise hat der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg ein positives Signal gesetzt. Kapitänin Alexandra Popp, auch Spielführerin des Nationalteams, hat ihren zuvor bis 2022 laufenden Vertrag beim Bundesliga-Tabellenführer vorzeitig um ein Jahr verlängert.

"Ich fühle mich pudelwohl in Wolfsburg und freue mich sehr über die vorzeitige Vertragsverlängerung, die ich als Wertschätzung des Vereins empfinde", sagte Popp. In einem Instagram-Interview betonte sie: "Ich hoffe, noch viele weitere Titel mit dem Verein zu feiern."

Popp war 2012 vom FCR Duisburg (heute MSV Duisburg) zu den Wölfinnen gewechselt und holte gleich in der ersten Saison mit dem VfL das Triple. Es folgten ein weiterer Triumph in der Königsklasse 2014, vier weitere Titel in der Meisterschaft sowie fünf im DFB-Pokal. 2014 und 2016 erhielt Popp die Auszeichnung als Fußballerin des Jahres.

"Die Erfolgsgeschichte der VfL-Frauen ist eng mit dem Namen Alexandra Popp verknüpft", sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen: "Alex hat sich bei uns von einem aufstrebenden Youngster zu einer Führungspersönlichkeit entwickelt, die nicht erst Verantwortung übernimmt, seit sie Kapitänin ist."