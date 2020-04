HSV-Boss Jansen erhält Lob vom Ex-Coach

firo Sportphoto/firo Sportphoto/SID/firo Sportphoto/GES

Joe Zinnbauer hält große Stücke auf Marcell Jansen

Für Ex-Trainer Joe Zinnbauer ist der neue Aufsichtsratsvorsitzende Marcell Jansen auf dem Weg des Hamburger SV zurück in die Erstklassigkeit ein wichtiger Faktor.

"Marcell kennt das Geschäft und weiß, wie es in der Kabine abgeht. Mit ihm hat der Klub jetzt hoffentlich die nötige Ruhe, um am Ziel Bundesliga-Aufstieg zu arbeiten", sagte der 49-Jährige bei "SPOX" und "DAZN".

Ex-Nationalspieler Jansen war am 28. März an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt worden. Von September 2014 bis März 2015 betreute Zinnbauer die Hanseaten, aktuell ist er Coach in Südafrika bei den Orlando Pirates.