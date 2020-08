Ex-St. Pöltner mischt mit Bruder Finnland auf

GEPA pictures/ Walter Luger

Beim SKN nicht immer erste Wahl: Roope Riski

Roope und Riku sind wieder vereint und treffen regelmäßig für HJK Helsinki. Im September vielleicht auch wieder im finnischen Nationalteam?

In der österreichischen Bundesliga kam er selten in Fahrt und verlor in der Zeit auch seinen Platz im finnischen Nationalteam: Roope Riski. Bei seinen zwei Aufenthalten in St. Pölten traf der bald 29-Jährige in 33 Ligaspielen 5 Mal (drei davon "Ehrentore" bei Niederlagen).

Zurück beim finnischen Topklub HJK Helsinki geht Roope nun wieder richtig ab, hält nach acht Spieltagen bei vier Treffern und HJK ist Tabellenführer. Das 4-4-2-System spielt Roope, der viele Ballkontakte braucht und etwas Raum vor sich, perfekt in die Karten.

Beim 3:0-Auswärtssieg am Sonntag bei Kuopion PS hat nicht nur Roope für HJK zugeschlagen, sondern auch sein auf den Tag genau zwei Jahre älterer Bruder Riku Riski.

Riku kennt man besser

Riku (mit Rosenborg BK zwei Mal norwegischer Meister) ist in Finnland weit bekannt: Er hat letztes Jahr seine Teilnahme am Nationalteam-Trainingslager in Katar aus "ethischen Gründen" verweigert - was ihm mitunter viel Lob einbrachte und auch keine Konsequenzen vom Verband.

Läuft's weiter so für die Riski-Brüder, ist es denkbar, dass Roope und Riku in der Nations League im September auch einmal wieder gemeinsam für Finnlauf auflaufen, oder zumindest ins Team einrücken.

Roope wurde 2016 übrigens schon einmal Schützenkönig in der Veikkausliiga, vor einem gewissen Alfredo Morelos.

red