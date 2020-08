WSG verpflichtet Behounek, Oswald verlängert

GEPA pictures/ Clemens Rath

Raffael Behounek wird in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen

Bundesligist WSG Tirol hat am Donnerstag die Verpflichtung von Innenverteidiger Raffael Behounek bekanntgegeben. Der 23-jährige Wiener spielte zuletzt für Zweitligist Wacker Innsbruck. Außerdem teilten die Wattener mit, dass der Vertrag mit dem 29-jährigen Kapitän und Tormann Ferdinand Oswald verlängert wurde.

Die WSG Tirol rüstet für die kommende Bundesliga-Saison auf und verpflichtet für die Abwehr Raffal Behounek von Zweitligist Wacker Innsbruck, für die er im Frühjahr in 12 Pflichtspielen seine Defensivklasse bewies. "Auch seine Körpergröße, die Fähigkeiten in der Spielereröffnung und sein Alter sprechen für ihn", so WSG-Sportdirektor Stefan Köck.

Zudem verlängert mit Ferdinand Oswald auch ein wahres Urgestein seinen Vertrag bei den Tirolern und bleibt ihnen weiter erhalten. Bereits 2011 und nur mit einer kleinen Unterbrechung von zwei Jahren, hütet Oswald bei der WSG das Tor.

apa/red