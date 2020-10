Lewandowski angeblich gegen Lukaku-Transfer

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Sind die absoluten Führungsspieler beim FC Bayern: Robert Lewandowski und Manuel Neuer

Robert Lewandowski verfolgt die Transfer-Geschicke seines FC Bayern offenbar ganz genau und schreckt nicht davor zurück, den Münchner Bossen seine Meinung kundzutun.

Einen Bericht von "Sport Bild" zufolge hat sich der Top-Torjäger etwa gegen die Verpflichtung von Romelu Lukaku ausgesprochen. Der belgische Stürmerstar soll in der Vergangenheit beim FC Bayern als Neuzugang gehandelt worden sein, was nicht nach dem Geschmack von Lewandowski gewesen sein soll.

Daraufhin habe Lewandowski über sein Management das Gespräch mit den Münchner Verantwortlichen gesucht und diese wissen lassen, dass eine derartige Konkurrenzsituation nicht erwünscht sei.

Karl-Heinz Rummenigge habe den Polen daraufhin beruhigt und erklärt, dass an dem Gerücht nichts dran sei.

Robert Lewandowski genießt seit seinem ablösefreien Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Bayern im Sommer 2014 längst einen besonderen Status, sein Wort hat Gewicht. Auch wenn das Lukaku-Gerücht scheinbar jeder Grundlage entbehrt, so wolle der Klub seinen Angreifer keineswegs verstimmen, so "Sport Bild" weiter.

Rummenigge: Die wichtigsten Bayern-Transfers der letzten zehn Jahre

Wie wichtig Lewandowski für den Verein ist, spiegele sich zudem im Gehalt wider. Intern gelte eine klare Linie, was die Obergrenze angehe. So soll kein Spieler mehr verdienen als der Torschützenkönig der vergangenen Bundesliga-Saison. Angeblich streicht Lewandowski in München 20 Millionen Euro jährlich ein.

Demnach soll laut "Sport Bild" auch die Forderung von Kapitän Manuel Neuer, mehr als jene Summe zu verdienen, abgelehnt worden sein. Am Ende eines langes Vertragspokers hatten sich Klub und Spieler schließlich dennoch auf eine Verlängerung geeinigt.

Wie wichtig das Duo für den FC Bayern ist, unterstrich Karl-Heinz Rummenigge gegenüber dem Sportblatt: "Beide waren absolute Schlüsselspieler beim Gewinn des Triples. Und: Beide waren die wichtigsten Transfers des FC Bayern in den vergangenen zehn Jahren - und sie waren gemessen an ihren Verdiensten und ihrer Klasse preiswert! Der eine (Lewandowski, Anm. d. Red.) war ablösefrei, der andere hat circa 25 Millionen Euro gekostet."