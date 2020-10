Alario avanciert zum Torgaranten der Werkself

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Lucas Alario schoss Bayer Leverkusen zum Sieg gegen den FC Augsburg

Lucas Alario hat Bayer Leverkusen mit seinem Doppelpack zum ersten Mal in dieser Bundesligasaison auf einen Champions-League-Rang befördert. Der Argentinier untermauerte beim 3:1 gegen den FC Augsburg seine starke Verfassung.

Fünf Tore in sechs Pflichtspielen, erstmals drei Spiele in Serie für Bayer Leverkusen mit mindestens einem Treffer, Matchwinner durch seinen Doppelpack gegen den FC Augsburg: Lucas Alario avanciert zum Torgaranten bei der Werkself.

Das würdigte auch Trainer Peter Bosz. "Er ist sehr wichtig für uns, schießt die Tore, nicht nur heute, sondern auch in den vergangenen Spielen", lobte der Niederländer seinen Schützling nach dem 3:1 (1:0) am Montagabend gegen den FCA.

Bereits vor der Partie hatte Bosz die Einstellung seines aktuell "einzigen Stürmers" herausgehoben. "Es ist nicht einfach für ihn in der Rolle, die er hier lange hatte. Er hat zwar regelmäßig gespielt, war aber kein Stammspieler. Aber in den vergangenen Wochen hat er gezeigt: Er ist da, wenn er muss. Das macht er super - großes Kompliment dafür", sagte Bosz.

Alario oder Schick? Bosz lässt Entscheidung offen

Auch Augsburgs Coach Heiko Herrlich, der 22 Monate nach seiner Entlassung bei Bayer wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte, gratulierte seinem früheren Edeljoker. "Ich freue mich immer, wenn alte Spieler von mir treffen. Ärgerlich ist nur, dass es gerade heute war", sagte der 48-Jährige.

Eine Stammplatzgarantie wollte und konnte Bosz trotz Alarios Treffsicherheit nicht aussprechen. Denn der 26,5-Millionen-Neuzugang Patrik Schick kämpft sich nach einem Muskelfaserriss zurück in den Kader und trainiert seit dieser Woche wieder individuell mit dem Ball. "Was ich mache, wenn Patrik wieder da ist, das werde ich dann erstmal den Spielern sagen", sagte Bosz zum tschechischen Nationalstürmer.

Zunächst hatte Alario (16.) die Rheinländer mit einem eiskalt verwandelten Handelfmeter in Führung gebracht. Nach dem zwischenzeitlich verdienten Ausgleich der Gäste durch Daniel Caligiuri (51.) sorgte Alario (74.) mit einem sehenswerten Kopfball nach einem Freistoß von Nadiem Amiri für die erneute Führung. Der im Gegensatz zum 6:2-Auftaktsieg in der Europa League gegen OGC Nizza unauffällige Moussa Diaby (90.+4) sorgte ins leere Tor für den Schlusspunkt.

Zum Wermutstropfen wurde für Leverkusen die Verletzung von Ex-Kapitän Lars Bender, der in der 36. Minute nach einem Luftzweikampf ausgewechselt werden musste. Nach Informationen des Klubs wegen Nackenproblemen.

Viel Zeit zur Heilung bleibt Bender nicht: Die nächste Partie steht bereits am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) in der Europa League beim tschechischen Meister Slavia Prag an. Dort will Leverkusen die ansteigende Formkurve aus den vergangenen Spielen mitnehmen.

"Der Trend geht in die richtige Richtung. Drei Siege hintereinander weg hören sich gut an. Das gibt Selbstvertrauen", betonte Julian Baumgartlinger: "Wir brauchen Ergebnisse bei dem engen Programm. Und in Prag können wir so weitermachen.