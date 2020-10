Wegen Alaba: FC Bayern will Verhandlungstaktik ändern

Frank Hoermann/SVEN SIMON

Die Bayern-Bosse rund um Hasan Salihamidzic denken offenbar um

Der Poker zwischen David Alaba und dem FC Bayern zieht und zieht sich. Während die Vertragsverlängerungen von Manuel Neuer und Thomas Müller längst unter Dach und Fach gebracht sind, droht das Thema beim Abwehrspieler den Rest der Saison zu beherrschen.

Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, will der deutsche Rekordmeister laut "kicker" seine Strategie verändern. Vertragsgespräche sollen fortan deutlich eher angegangen werden. Nicht erst dann, wenn die jeweiligen Spieler kurz davor sind, in ihr letztes Vertragsjahr zu gehen oder - wie bei Alaba mittlerweile - (deutlich) weniger als zwölf Monate Restlaufzeit haben.

Gut möglich also, dass es schon in Kürze hinter den Kulissen Verhandlungen mit Leon Goretzka, Niklas Süle und Corentin Tolisso gibt. Die Kontrakte des Trios laufen im Sommer 2022 aus. Wird die neue, strategisch kluge Verhandlungstaktik angewandt, müssten Gespräche schon bald beginnen.

Noch ist jedoch nach Informationen des "kicker" nichts Konkretes mit den Spielern und ihren Beratern besprochen, eine frühzeitige Vertragsverlängerung ist kein Selbstläufer. Der Grund: Die Coronakrise. Diese sorgt aufseiten der Profis dafür, dass Spieler, die gut in Form sind, ihre Marktwertentwicklung länger abwarten und pokern - wie im Fall von Alaba.

Aufseiten der Vereine wiederum verhindert sie zu frühes Handeln, weil das Budget für die kommenden Jahre nicht bekannt ist und es deshalb großes Risiko mit sich bringt, schon früh das Gehalt des jeweiligen Stars im Zuge der Ausdehnung des Kontraktes zu erhöhen.

Offen bleibt, warum der FC Bayern im Falle Alabas keine Deadline gesetzt hat, um das Thema zeitnah vom Tisch zu haben. Denkbar wäre ein Termin rund um das Ende der Transferfrist Anfang Oktober gewesen. Möglicherweise ist das jedoch für einen Zeitpunkt in den kommenden Wochen intern passiert. Bis das Ganze kommuniziert wird, dürfte aber Alabas Zukunft aber weiter die Medienwelt beherrschen.