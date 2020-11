Laborfehler! Salzburger Teamspieler doch negativ

GEPA pictures/ Christian Ort

Die Salzburger Mannschaft ist doch coronafrei

Eine neuerliche Testreihe bei Red Bull Salzburg widerlegt die Ergebnisse vom Wochenende, bei denen sechs Nationalspieler der Mozartstädter noch positiv waren.

Corona-Wirrwarr bei Red Bull Salzburg: Am Montagvormittag machte die Nachricht die Runde, wonach bei einer Testreihe, der die Nationalspieler des Serienmeisters angehörten, sechs Akteure positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Die Ausschlagung sämtlicher Team-Einberufungen war zunächst die Folge.

Noch am vergangenen Freitag waren beim gesamten Salzburger Team die Tests im Vorfeld des Wochenend-Schlagers gegen Rapid (1:1) negativ ausgefallen. Auf eigenes Bestreben führte der Klub am Montag beim gesamten Kader neuerlich Tests durch. Mit überraschendem Ergebnis: Plötzlich waren wieder allesamt negativ.

Salzburg-Geschäftsführer Reiter: "Das können wir so keinesfalls stehen lassen"

Entsprechend verwundert reagierte Geschäftsführer Stephan Reiter am späten Montagabend in einer Aussendung: "Wir wollen schnellstens in Erfahrung bringen, warum die letzten beiden Corona-Tests, die bei ein und demselben Labor in Salzburg durchgeführt wurden, so unterschiedliche Ergebnisse nach sich gezogen haben. Das können wir so keinesfalls stehen lassen."

Der Klub werde nun "so rasch wie möglich alle Hebel in Bewegung setzen, um die aktuell bestehenden Einschränkungen (Quarantäne bzw. Mannschaftsquarantäne, Anm.) für unsere Mannschaft zu beenden und alle Teamspieler umgehend zu ihren Nationalmannschaften reisen zu lassen".

