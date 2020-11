Stöger-Rückkehr zum 1. FC Köln ein Thema?

GEPA pictures/ David Bitzan

Peter Stöger lässt sich von den Gerüchten nicht ablenken

Seit diesem Sommer steht Peter Stöger neben seiner Funktion als Sportchef der Austria, auch wieder als Trainer an der Seitenlinie und holte seitdem aus den ersten acht Bundeliga-Spielen neun Punkte. Bei seinem Ex-Klub Köln sieht es da mit drei Punkten aus den ersten acht Partien weitaus düsterer aus. Die "Bild" bringt nun eine Rückkehr des langjährigen Coaches der "Geißböcke" ins Spiel, falls Markus Gisdol das Segel nicht mehr rumreißen kann.

>> Liveticker: Rapid Wien gegen Austria Wien

Peter Stöger und der 1. FC Köln, eine Erfolgskombination, die von Juli 2013 bis Dezember 2017 bestand und mit dem Bundesligaaufstieg sowie der Qualifikation für den Europacup einige Highlights bot. Nach einem kurzen Gastspiel als Trainer von Borussia Dortmund, leitet der 54-Jährige seit Sommer 2019 als Sportvorstand die Geschicke bei der Wiener Austria und ist nach dem Abgang von Christian Ilzer nun auch der aktuelle Chefcoach der "Veilchen".

Doch wie lange wird er tatsächlich noch in Wien tätig sein? Denn die "Bild" bringt nun den ehemaligen Erfolgscoach der Kölner mit seinem Ex-Klub in Verbindung. Dort steht der aktuelle Trainer Markus Gisdol nach bereits 18 sieglosen Spielen und lediglich drei Punkte in der neuen Saison, stark unter Druck. Laut der deutschen Tageszeitung wird eine Rückhol-Aktion zumindest diskutiert.

Stöger entwarnt

Eine Rückkehr von Peter Stöger nach Köln würde dem deutschen Bundesligisten aber alles andere als billig kommen, denn in seiner Doppelfunktion als Sportchef und Trainer ist er noch bis Sommer 2021 an die Austria gebunden. Eine Ablösesumme wäre damit fällig, zudem müssten die Kölner auch das Gehalt von Markus Gisdol weiterbezahlen, mit dem man erst im Sommer bis 2023 verlängert hat.

Viola TV Sketch: Was können unsere Fans gewinnen? https://t.co/KBQoq3kSHx pic.twitter.com/PZ9BqQmd3n — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 26. November 2020

Peter Stöger selbst nimmt diese Gerüchte sehr gelassen auf und gibt in der Pressekonferenz vor dem Derby Entwarnung: "Ich habe einige Anrufe von Leuten in Köln bekommen, die das gelesen haben. Ich hatte in den letzten zweieinhalb Jahren einige Anfragen, bin aber immer noch da. Es ist alles ruhig."

red