Benzema: Reals Rekord-Legionär im Portrait

Karim Benzema mit einem Meilenstein für Real Madrid

Der Franzose Karim Benzema ist seit dem Hauptstadtderby gegen Atlético am Samstagabend jener ausländische Spieler mit den meisten Pflichtspieleinsätzen für Real Madrid.

Oft unterschätzt, aber für Real Madrid seit über einem Jahrzehnt nicht aus der Mannschaft wegzudenken: Nach Kapitän Sergio Ramos und Linksverteidiger Marcelo ist Karim Benzema im aktuellen Kader des spanischen Rekordmeisters auf Platz drei der dienstältesten Spieler. Im Sommer 2009 stieß der spielstarke Stürmer im Alter von 21 Jahren zu den "Königlichen", die für ihn damals 35 Millionen Euro an seinen Heimatverein Olympique Lyon überwiesen.

Elfeinhalb Jahre später stellte der Franzose im Derby gegen Atlético am Samstagabend (2:0) einen prestigeträchtigen Vereinsrekord beim Glamourklub aus dem Norden der spanischen Hauptstadt auf: Mit nun 528 Pflichtspieleinsätzen ließ Benzema den legendären Roberto Carlos als jenen Legionär mit den meisten Partien für Real Madrid hinter sich.

Cristiano Ronaldo, der im selben Transferfenster wie Benzema zu Real gekommen war, blieb nach seinem Transfer zu Juventus im Sommer 2018 bei 438 Einsätzen für das "weiße Ballett" stehen. Von den Legionären ist neben dem alten und dem neuen Rekordhalter nur noch Marcelo (515) im Fünfhunderter-Klub, die meisten Pflichtspiele aus dem aktuellen Kader hat mit 662 Starverteidiger Sergio Ramos bestritten. Die noch unangefochtene Nummer eins ist Vereinsikone Raúl mit 741.

Karim Benzema: "Neuner mit der Seele eines Zehners"

Nach Ronaldos Abgang vollzog Benzema den wichtigen Schritt aus dessen Schatten mit Bravour. Der Instinktfußballer aus Lyon lastete die Verantwortung in Reals Offensive auf seine Schultern und steigerte seine Effektivität. Mit Ronaldo in der Mannschaft erzielte Benzema 0,47 Tore pro Spiel, seitdem "CR7" in Turin kickt, hat der Franzose seinen Schnitt auf 0,57 erhöht.

Das sind für einen Mittelstürmer von Weltklasseformat - und jemandem, der seit bald zwölf Jahren Stammspieler bei Real Madrid ist, kann man dies schlichtweg nicht absprechen - gute, aber nicht überragende Werte. Doch wer bei Benzema ausschließlich auf die Zahlen blickt, übersieht, welch wichtigen Beitrag er in der Chancenerarbeitung leistet.

Nicht umsonst beschrieb sich der bald 33-Jährige einmal selbst als "Neuner mit der Seele eines Zehners". Benzema verlässt immer wieder seine Position in Richtung Mittelfeld oder auf den Flügel, um den Kollegen hinter sich eine zusätzliche Anspielstation zu bieten. Er ist ein Angreifer, der nicht darauf wartet, mit Bällen gefüttert zu werden, sondern möchte selbst am spielerischen Prozess teilhaben.

"Ein Stürmer muss viele Dinge können, nicht nur Tore schießen. Wenn ich auf dem Platz bin und ein Tor mache, aber sonst den Ball in den 90 Minuten kaum berühre, … mit meinem Stil möchte ich eine andere Art des Stürmers zeigen", erklärte er Anfang Oktober in einem Interview mit dem früheren Real-Stürmer und argentinischen Weltmeister von 1986 Jorge Valdano.

Ronaldo über Benzema: "Bei der Gestaltung ist er der Beste"

Diese Einstellung und seine mannschaftsdienliche Interpretation seiner Position machen den "Monsieur" zu einem beliebten Mitspieler. Nicht zuletzt Cristiano höchstpersönlich wusste Benzema als kongenialen Partner zu schätzen. "Jetzt macht er Tore, aber im Mithelfen bei der Gestaltung ist er der Beste. Ein Wahnsinnsspieler, ich habe es gemocht, so viele Jahre mit ihm zusammenzuspielen", streute "CR7" seinem ehemaligen Sturmpartner vergangenen Sommer Rosen, wie damals das Real-affine Portal "defensacentral.com" berichtete.

Benzemas Vertrag wurde noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie bis Sommer 2022 verlängert. Bis dahin dürfte er es an Einsätzen in die Top ten von Reals Allzeitgrößen schaffen. Was danach passiert, ist offen. Den Legendenstatus bei einem der größten Fußballklubs der Welt nimmt ihm aber schon jetzt niemand mehr weg.

David Mayr