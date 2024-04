Henriksen ruft "nächstes Finale" aus

FIRO/SID

Henriksen verlor mit Mainz noch kein Heimspiel

Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 sieht trotz der verbesserten Tabellenlage noch längst keinen Grund zur Entspannung im Abstiegskampf.

"Wir haben eine Situation, in der wir nicht relaxen können. Wir müssen weiter jagen für unser Ziel", sagte der 49-Jährige. Das Duell mit dem 1. FC Köln sei "das nächste Finale". Dabei sei ihm die Favoritenrolle seines Teams vollkommen "egal".

"Wir wollen einfach das Spiel gewinnen, das liegt in unserer DNA. Sie sind ein gutes Team, wir haben viel Respekt. Sie werden kämpfen. Aber es geht nur um uns, was wir aufs Feld bringen", sagte der Däne vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Derzeit liegen die formstarken Rheinhessen auf Platz 15 fünf Zähler vor den Kölnern. "Wir wollen gewinnen, spielen nicht auf Unentschieden", betonte Henriksen.

Gelbgesperrt fehlen werden Jae-Sung Lee und Tom Krauß, fraglich sind noch die Einsätze von Andreas Hanche-Olsen sowie Leandro Barreiro. Besonders setzen die Mainzer im Abstiegskampf auf die Unterstützung ihrer Anhänger. "Wir spüren es und lieben es. Wenn die Leute hinter einem stehen, nimmt man die positiven Vibes auf. Die Unterstützung ist aktuell von einer anderen Welt, es ist sehr speziell", schwärmte Henriksen.