Saisonende für WAC-Stürmer Zimmermann

GEPA pictures/ Christian Moser

Für Bernhard Zimmermann ist die Saison vorzeitig beendet

Der diese Saison für den WAC stürmende Bernhard Zimmermann wird in den kommenden Monaten pausieren müssen.

Wie die Wolfsberger am Donnerstag auf Instagram bekannt gaben, zog sich der von Rapid ausgeliehene 22-Jährige im Spiel gegen Austria Lustenau einen Kreuzbandriss zu. Zimmermanns Leihvertrag bei den Kärntnern läuft mit Ende Juni aus. In dieser Saison kommt er in 27 Liga-Spielen für den WAC auf drei Tore.

apa