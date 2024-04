Baumgart hakt HSV-Aufstieg noch nicht ab

IMAGO / Eibner/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Steffen Baumgart gibt noch nicht auf

Steffen Baumgart hakt den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga noch nicht ab, trotz sechs Punkten Rückstands auf den Relegationsplatz. "Die Saison ist noch nicht vorbei. Dass wir in einer nicht so guten Situation sind, wissen wir", sagte der Trainer des Hamburger SV vor der Partie bei Eintracht Braunschweig am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Er glaube weiter an die Chance seines Teams, führte Baumgart aus: "Bis zum letzten Tag. Aber wir wissen natürlich, dass es eine schwere Aufgabe ist und wir in der ganzen Saison schon das eine oder andere liegengelassen haben."

Gegen die formstarken Braunschweiger fordert der Trainer einen konzentrierten Auftritt seiner Mannschaft. "In der Rückrundentabelle sind sie sogar besser als wir", sagte Baumgart: "Das Ziel ist trotzdem ganz klar, drei Punkte zu holen, um die Minimalchance zu erhalten."

Mit der spielerischen Entwicklung seines Teams zeigte sich der 52-Jährige einigermaßen zufrieden, trotz der teils ernüchternden Ergebnisse der vergangenen Wochen: "Wir haben schon eine ganze Menge Arbeit vor uns. Ich bin mir aber sicher, dass es gar nicht so lange dauern wird", sagte er: "Aber wir haben keine Zeit mehr. Am Ende geht es darum, dass wir Fußballspiele gewinnen."