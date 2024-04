VfL Bochum nimmt sich Mainz 05 als Vorbild

FIRO/SID

Der VfL Bochum empfängt am Freitag die TSG Hoffenheim

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfL Bochum nimmt sich in seinem Kampf um den Klassenerhalt den erstarkten Konkurrenten FSV Mainz 05 zum Vorbild.

Die Mainzer hätten dem VfL "vorgemacht, wie es geht. Wir legen morgen vor an diesem Spieltag und können ein ganz wichtiges Zeichen setzen, auch an die Konkurrenz", sagte Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Freitagabend (20:30 Uhr/DAZN).

Die Nebengeräusche wollen die Bochumer derweil ausblenden, es sei aber "abenteuerlich, was da alles an Themen bzw. Gerüchten kommt", beklagte Fabian: "Es zählt nur, dass wir morgen elf Leute auf dem Platz haben, die für den VfL den Sieg holen."

Trainer Heiko Butscher setzt voll auf die Atmosphäre an der Castroper Straße, sein Team wolle "wieder eine Euphorie entfachen, die wir für unser Spiel nutzen wollen. Es wird eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die brennen wird", versprach Butscher.

Die Einstellung seiner Mannschaft nach dem unglücklichen 0:1 beim VfL Wolfsburg lobte der Coach, es sei in Gesprächen in dieser Woche aber auch "einiges zur Sprache gekommen. Es muss auch mal Reibung geben. Die Mannschaft hat in der Folge sehr gut trainiert, sie ist sich der Lage bewusst", sagte er.