Geldsorgen beim Scheich-Klub: PSG will Draxler loswerden

Julian Draxler steht bei Paris Saint-Germain auf dem Abstellgleis

Selbst am schwerreichen Scheich-Klub Paris Saint-Germain geht die Corona-Pandemie offenbar nicht spurlos vorbei. Der französische Serienmeister will seine finanziellen Löcher anscheinend im Winter mit Spielerverkäufen stopfen. Diesem Vorhaben könnte auch Nationalspieler Julian Draxler zum Opfer fallen.

Wie die französische Zeitung "L'Équipe" berichtet, steht der ehemalige Schalker auf der internen Abschussliste bei PSG ganz oben. Der Verein hoffe auf einen möglichen Transfererlös zwischen zehn und 20 Millionen Euro, schreibt das Blatt. Da Draxlers Vertrag in Paris im Sommer ausläuft, können die Verantwortlichen an der Seine nur noch in der kommenden Transferperiode eine Ablöse für den 27-Jährigen erzielen.

Insgesamt wolle PSG im Winter mindestens 40 Millionen Euro durch Spielerverkäufe erlösen, um die satten Verluste der aktuellen Saison auszugleichen. Aufgrund der Ausfälle bei Zuschauereinnahmen und Preisgeldern rechnet der Champions-League-Finalist angeblich mit einem Fehlbetrag von circa 200 Millionen Euro.

Neben Draxler stehe deshalb auch Mittelfeldspieler Leandro Paredes zum Verkauf. Für den Argentinier will PSG angeblich sogar bis 30 Millionen Euro erzielen.

Draxler-Rückkehr in die Bundesliga schon einmal ein Thema

Die jüngsten Gerüchte sind nicht die ersten in Bezug auf einem möglichen Draxler-Abschied aus der französischen Hauptstadt. Bereits im Sommer wurde über einen Wechsel spekuliert, sogar eine Rückkehr in die Bundesliga stand zur Debatte. Bayer Leverkusen wurde Interesse nachgesagt, auch Hertha BSC galt als potenzieller Abnehmer.

Gegenüber der "Bild" räumte der Weltmeister von 2014 ein, das Wechsel-Szenario durchgespielt zu haben: "Ich habe mich im Sommer damit beschäftigt, eventuell etwas anderes zu machen." Schließlich habe er aber "entschlossen, dass ich keinen Schnellschuss wage, sondern weiter meine Chance bei Paris suche."

Draxler wechselte 2016 für 36 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu PSG. Zuletzt spielte der 56-fache Nationalspieler im Team von Trainer Thomas Tuchel aber kaum noch eine Rolle. Lediglich sieben Einsätze stehen in der aktuellen Spielzeit zu Buche. Zwischenzeitlich wurde er allerdings auch von einer Verletzung am Oberschenkel zurückgeworfen.